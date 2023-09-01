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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفقود من 50 سنة | العثور على رفات شخص متسلق لجبال سويسرا

جبال - ارشيفية
جبال - ارشيفية

عثرت قوات الأمن في سويسرا على رفات أحد الأشخاص المتسلقين للجبال كان قد فقد منذ أكثر من ٥٠ عاما.

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ذوبان الجليد يكشف عن جسد رجل مفقود منذ 40 عاما في سويسرا


وقالت الشرطة في منطقة فاليه،  إنه تم التعرف رسميا على الرجل البريطاني، وعثر اثنان من متسلقي الجبال على عظام الرجل على نهر تشيسجين الجليدي بالقرب من "ساس في"، وقام خبراء الطب الشرعي بفحصها في مستشفى فاليه.

واستنادا إلى التحليلات، تمكنت الشرطة من تقليص عدد البلاغات المحتملة عن الأشخاص المفقودين، وبمساعدة الشرطة البريطانية تم العثور على أحد الأقارب، وأكد تحليل الحمض النووي أن الرجل هو الذي تم الإبلاغ عن فقده في يوليو 1971، وفي ذلك الوقت لم ينجح البحث عنه.


ووفقا لشرطة المقاطعة، فإنها تحتفظ بقائمة بأسماء جميع متسلقي الجبال الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ عام 1925، موضحة أن "انحسار الأنهار الجليدية يسلط الضوء بشكل متزايد على متسلقي الجبال المفقودين الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ عقود"

المتسلقين للجبال سويسرا

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