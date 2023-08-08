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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق عروض ديزني على الجليد في الرياض.. 24 أغسطس

ديزني على الجليد
ديزني على الجليد

يعود العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد" إلى العاصمة السعودية الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض.

ويأتي العرض مع عروض أدائية حية مبهرة تضم حكايات وتجارب عديدة على الجليد، ويستمر حتى الـ20 من سبتمبر المقبل.

 "ديزني على الجليد"

وسيستمتع الحضور بعرض من عالم من الخيال مع قصص وشخصيات ديزني المحبوبة، حيث سيشهدون عروضا تعكس شخصيات ديزني عبر الأزمان من خلال احتفال مليء بالمغامرات والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة.

ويقدم العرض العديد من شخصيات ديزني وأميراتها السبع، بما في ذلك "موانا"، "الجميلة والوحش"، "الحورية الصغيرة"، "رابونزل"، "الأميرة والضفادع"، "سندريلا"، "الجميلة النائمة"، و"علاء الدين، كما تم إضافة عرض كوكو، من إنتاج استديوهات بيكسار، إلى جانب Frozen .

Frozen الجميلة والوحش العاصمة السعودية الرياض بوليفارد رياض سيتى ديزني على الجليد شخصيات ديزني منطقة بوليفارد رياض سيتي

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