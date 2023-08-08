انطلاق عروض ديزني على الجليد في الرياض.. 24 أغسطس

يعود العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد" إلى العاصمة السعودية الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض.



ويأتي العرض مع عروض أدائية حية مبهرة تضم حكايات وتجارب عديدة على الجليد، ويستمر حتى الـ20 من سبتمبر المقبل.

"ديزني على الجليد"

وسيستمتع الحضور بعرض من عالم من الخيال مع قصص وشخصيات ديزني المحبوبة، حيث سيشهدون عروضا تعكس شخصيات ديزني عبر الأزمان من خلال احتفال مليء بالمغامرات والتزلج مع مؤثرات خاصة وإضاءات مبتكرة وأزياء متنوعة.



ويقدم العرض العديد من شخصيات ديزني وأميراتها السبع، بما في ذلك "موانا"، "الجميلة والوحش"، "الحورية الصغيرة"، "رابونزل"، "الأميرة والضفادع"، "سندريلا"، "الجميلة النائمة"، و"علاء الدين، كما تم إضافة عرض كوكو، من إنتاج استديوهات بيكسار، إلى جانب Frozen .