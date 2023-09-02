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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى.. شاومي تحقق أرقام مبيعات قياسية مع Redmi 12 5G

Redmi 12 5G
Redmi 12 5G

أطلقت شركة شاومي ريدمي Redmi هاتفها الذكي الجديد Redmi 12 5G في الهند، وما هي ساعات قليلة وحقق الهاتف أرقام مبيعات قياسية وأصبح الأكثر مبيعًا في البلاد في اليوم الأول للبيع. 

ووفقا لتقرير موقع gizmochina  حقق الهاتف الذكي إلى جانب شقيقه نسخة الـ 4G إنجازًا آخر، حيث حقق مبيعات تصل إلى مليون وحدة من سلسلة Redmi 12 في الهند خلال 28 يومًا فقط.

Redmi 12 5G

تعد أجهزة Redmi 12 5G وRedmi 12 4G الاقتصادية الموفرة في الميزانية أحدث الهواتف الذكية من العلامة التجارية الفرعية لشركة "شاومي" Xiaomi. يهدف الإصدار الأول إلى جعل الوصول إلى 5G أكثر سهولة في الهند بسعر يبدأ من 10,999 روبية فقط، و يعتبر Redmi 12 4G ميسور التكلفة، حيث يبلغ سعره 9999 روبية فقط.

مواصفات Redmi 12 5G

يأتي هاتف شاومي ريدمي 12 5G مزودًا بمواصفات رائعة بالنسبة للسعر، مع شاشة عرض تقدم جودة FHD + مقاس 6.79 بوصة تدعم معدل تحديث 90 هرتز ودرجة سطوع 550 شمعة في المتر المربع عند الذروة. 

 

تحت الغطاء، يتم تشغيل الهاتف من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم"  Snapdragon 4 Gen 2 SoC ومدعوم ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. في اللوحة الخلفية، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا مزدوجة المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

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يحصل طراز 4G على نفس الشاشة ولكنه مدعوم بمعالج من "ميدياتك" شريحة Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنًا بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G52 2EEMC2. يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

 

 يوجد في المقدمة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. يحزم موبايل Redmi 12 4G على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

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