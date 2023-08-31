خصم 29% على موبايل شاومي Redmi Note 11.. اعرف تفاصيله

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

من ضمن العروض القوية على إحدى مواقع التجارية الإلكترونية، خصم 29% على هاتف شاومى ريدمي نوت 11 بشريحتين اتصال SIM متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 6000 جنيه فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و 64 جيجا بايت روم، ويدعم حتى شبكات الجيل الرابع 4G فقط، وهو من أفضل الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

Xiaomi Redmi Note 11

مواصفات Xiaomi Redmi Note 11

يحتوي هاتف "شاومي ريدمي نوت 11" على شاشة عرض نوع AMOLED مقاس 6.43 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بكسل مع كثافة بكسلات 409 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 84.5% كما أن معدل التحديث 90 هرتز، مع درجة سطوع قصوى 1000 شمعة لكل متر مربع وفي الحالة العادية 700 شمعة، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3

Xiaomi Redmi Note 11

يتم تشغيل هاتف "شاومي ريدمي نوت 11" من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2.4 جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Kryo 265 Gold، وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك Adreno 610

، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و سعة تخزين 64 جيجابايت روم تقنية UFS 2.2، ويدعم وجود بطاقة microSDXC

يحزم هاتف "شاومي ريدمي نوت 11" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 60 دقيقة، وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم MIUI 14

يأتي هاتف "شاومي ريدمي نوت 11" بإعداد كاميرات رباعي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2، والكاميرا الثالثة للعمق فتحة عدسة f/2.4 بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.4, كل ذلك مع تقنية HDR و التصوير البانورامي والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد.

بالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجمها f/2.4 بها إمكانية تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابكسل مع 30 إطار في الثانية.

يأتي هاتف "شاومي ريدمي نوت" بعدة مستشعرات وهي التقارب و التسارع والجيروسكوب والبوصلة كما نجد من أهم وسائل الحماية والأمان مستشعر بصمة الأصابع مدمج في زر التشغيل، كما يدعم الهاتف اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة GLONASS, BDS, GALILEO