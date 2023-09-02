عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أجمل فتاة كرواتية بكأس العالم تتعرض للضرب من زوجة غيورة

اجمل فتاة كرواتية
اجمل فتاة كرواتية بكأس العالم تتعرض لضرب من زوجة غيورة

تعرضت إيفانا نول أجمل شابة كرواتية للهجوم بعد أن حدق زوج امرأة غيورة في "المشجعة الأكثر جاذبية في كأس العالم". 

وبحسب صحيفة “ديلي يتار”، كانت نول - التي تصدرت عناوين الأخبار في قطر العام الماضي أثناء دعمها لبلدها الأصلي كرواتيا - تقضي عطلة صيفية في ميكونوس باليونان، لكن الاستراحة لم تكن مريحة بعد الهجوم المزعوم.

أصبحت هذه الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا اسمًا مألوفًا ويمكن التعرف عليه على الفور بعد  شهرتها في كأس العالم الماضي بقطر.

 اجمل فتاة كرواتية بكأس العالم تتعرض لضرب من زوجة غيورة

 ومع ذلك، يبدو أن هذه الشهرة تأتي بتكلفة بعد حادثة جعلت العارضة تتساءل عما إذا كانت بحاجة إلى الأمان في المستقبل.

وكتبت في صفحتها على موقع إنستجرام: “لقد تعرضت ليلة أمس لهجوم من قبل امرأة مجهولة في الأربعينيات من عمرها بينما كنت أشرب الشاي مع أصدقائي، معتقدة أنني لست بحاجة إلى الأمن في هذا البلد الآمن للغاية، سبب مهاجمتها لي هو أن رجلها نظر إلي عندما دخلت الحانة”.

اجمل شابة كرواتية يفانا نول كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

موضوعات متعلقة

كانوا عاوزين يطردوه.. غضب ركاب طائرة من طفل بسبب ملابسه.. ما القصة؟

اكتشاف مفاجأة مرعبة عبر 13 جمجمة عثر عليها بالمكسيك

اجتهاده حوله لمدمن.. حياة مايكل جاكسون قبل وفاته

دراسة: وجود أسماك القرش أقدم من تاريخ إنشاء الولايات المتحدة

شاهد.. احتراق طائرة هليكوبتر بسماء ولاية فلوريدا

ظاهرة طقس مريبة تظهر ببريطانيا .. ما القصة؟

بعد اختطافه 42 سنة .. أم تستقبل ابنها المختفي بالدموع والأحضان

القصة الكاملة لمنع ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية

ترشيحاتنا

الآثار توضح سبب تسقيف معبد الكرنك.. فيديو

نقيب المأذونين:لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التزوج مرة أخرى

بركات: بيراميدز سيكون منافسا قويا على كافة بطولات الموسم المقبل

سقوط أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك في الإسكندرية

ما هي رسالة النبي شعيب.. وهل حمل معجزات إلى قومه؟| أسرار يغفلها الكثيرون

الأسعار الجديدة لـ شيري اريزو 5 موديل 2024 .. الأرخص فى فئتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

بفستان لافت.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه

لو عندك ضيوف.. كرات اللحم بالصلصة على الطريقة الإيطالية

فيديو

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ