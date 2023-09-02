أجمل فتاة كرواتية بكأس العالم تتعرض للضرب من زوجة غيورة

تعرضت إيفانا نول أجمل شابة كرواتية للهجوم بعد أن حدق زوج امرأة غيورة في "المشجعة الأكثر جاذبية في كأس العالم".

وبحسب صحيفة “ديلي يتار”، كانت نول - التي تصدرت عناوين الأخبار في قطر العام الماضي أثناء دعمها لبلدها الأصلي كرواتيا - تقضي عطلة صيفية في ميكونوس باليونان، لكن الاستراحة لم تكن مريحة بعد الهجوم المزعوم.

أصبحت هذه الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا اسمًا مألوفًا ويمكن التعرف عليه على الفور بعد شهرتها في كأس العالم الماضي بقطر.

اجمل فتاة كرواتية بكأس العالم تتعرض لضرب من زوجة غيورة

ومع ذلك، يبدو أن هذه الشهرة تأتي بتكلفة بعد حادثة جعلت العارضة تتساءل عما إذا كانت بحاجة إلى الأمان في المستقبل.

وكتبت في صفحتها على موقع إنستجرام: “لقد تعرضت ليلة أمس لهجوم من قبل امرأة مجهولة في الأربعينيات من عمرها بينما كنت أشرب الشاي مع أصدقائي، معتقدة أنني لست بحاجة إلى الأمن في هذا البلد الآمن للغاية، سبب مهاجمتها لي هو أن رجلها نظر إلي عندما دخلت الحانة”.