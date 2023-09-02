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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو .. بعوض ينتشر بـ فرنسا ويسبب أمراضا خطيرة.. إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

احذرها.. عادات تسبب الإصابة بـ نوع خطير من السرطان

 

يعتبر سرطان القولون أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة؛ حيث إن القُولون الجزء النهائي من السبيل الهضمي.

 

أطعمة ومشروبات تصيبك بإنتفاخ القولون .. أعرفها وتجنبها

 

تناول بعض الأطعمة يمكن أن يتسبب في تكون غازات وانتفاخات القولون، مما يجعلنا نشعر بعد الإرتياح، ولكن يمكن تجنب بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي صحي للمساعدة في الوقاية من إنتفاخات القولون.

 

بجسم منحوت .. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بالأصفر اللافت

 

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور  ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير.

 

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

 

شاركت الفنانة إليسا ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

باستخدام الأسبرين.. وصفات مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

 

نسمع الكثير من الوصفات الغريبة لحل مشاكل البشرة، ومن بينها استخدام الأسبرين؛ لأنه يحتوى على حمض الساليسيليك ويساعد فى الحفاظ على بشرة صحية.

 

بعوض ينتشر في فرنسا ويسبب أمراضا خطيرة .. معلومات لا تعرفها عنه

 

قامت السلطات الصحية في باريس بعملية تطهير في مناطق بالعاصمة الفرنسية، وذلك لقتل نوع من البعوض يسمى "بعوض النمر"، وذلك لأنه حامل للأمراض، و يعتقد أن تقدمه عبر شمال أوروبا تسارع بسبب تغير المناخ.

 

بفستان منفوش.. ياسمين صبري تلفت الأنظار بأنوثتها

 

شاركت الفنانة ياسمين صبري  ، جمهورها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه
 

 

يتساءل البعض عن مواصفات برج العذراء، وهو سادس برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر من دائرة البروج، ويحكم برج العذراء كوكب عطارد.

 

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو
 

 

شاركت الفنانة هيفاء وهبي بصورة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وهي تجلس على حمام السباحة، وتتناول فاكهة الرامبوتان. لذا سنقوم بذكر فوائد تناول هذه الفاكهة.

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