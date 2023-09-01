الباز: أحسد محمد صلاح على هدوء أعصابه وإدارته لموهبته

قال الإعلامي محمد الباز، إنه يحسد اللاعب محمد صلاح، ليس لأنه أصبح على عتبة أن يصبح اللاعب الأغلى في العالم، بعد العروض التي تتصاعد من اتحاد جدة السعودي لضمه من ليفربول؛ ولكن على هدوء أعصابه، وطريقة إدارته لموهبته.

وأوضح خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة جدل عالمية حول محمد صلاح، فهناك صحف سعودية وبريطانية وعالمية تتحدث عن صفقة القرن، موضحًا أن صفقة محمد صلاح الحالية، هي أهم صفقة في العالم الآن.

وأضاف: "أشفق على الإعلام في العالم كله؛ لأن محدش قادر يوصل لمعلومة حقيقية حول صفقة صلاح، ومحدش قادر يحسم، هل ينتقل صلاح للدوري السعودي أو لأ".

ونوه بأن محمد صلاح تحول إلى معركة إعلامية، وتغطية صفقة انتقال صلاح أو بقائه في ليفربول، كلها بالأمنيات، فكل فريق يقول ما يتمناه.

ولفت إلى أنه رغم كل التصريحات، والتأكيد والنفي والانفرادات؛ إلا أن محمد صلاح ملتزم الصمت، هو ومدير أعماله رامي عباس، متابعا: "نجاح محمد صلاح ليس مجانا، ووصوله لهذه المكانة ليس مجانا، فهو يدير نفسه بقوة أعصاب، ويعمل بهدوء شديد جدا، ومحدش قدر يستفزه، وهو يوميا ينشر صورا من حياته وهو يقضي إجازاته وغيرها".

وأكد أن الموضوع ليس مجرد لاعب كرة ولا صفقة رياضية، ولكنه تحول إلى أيقونة ورمزا لصراع نفوذ، وصراع قوى.