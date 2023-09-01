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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

النجم العالمي محمد
النجم العالمي محمد صلاح

قال الإعلامي محمد الباز: “أرسلنا مراسلنا إلى والد اللاعب محمد صلاح ، وطلبنا منه تعليقا، وقال نصا فيه، إن محمد عندما هاتفه، قال له أنه لا يريد من أي شخص التصريح بأى شيء بخصوص ما يحدث الآن، وخبر انتقاله إلى الدوري السعودي، فعائلته والأقارب التزموا الصمت”.

وأضاف الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن المؤشرات التي حددتها الانفرادات الصحفية والإعلامية التي أمامنا حتى تلك اللحظة، لم تأت أنباء عن انتقال محمد صلاح، معقبا: “الموضوع ليس مجرد لاعب كرة قدم، أو مجرد صفقة رياضية، محمد صلاح تحول إلى أيقونة ورمزا لصراع نفوذ وقوى ورغبة في السيطرة”.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن: “الجميع ينتظر هذا الخبر، وهم الجمهور الإنجليزي الذي يعشق محمد صلاح، ويطلقون عليه الملك المصري، والجمهور السعودي والمصري، والجمهور المصري يتنظر هذا الخبر؛ لأن جمهور الكرة في مصر وهم بالملايين سيبدؤون متابعة الدوري السعودي؛ من أجل متابعة نجمهم المفضل، والأمر ليس مجرد لاعب ينضم إلى دوري، فما يفعله الدوري السعودي، هو استثمار، وليس مجرد إني جايب لاعبين”.

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