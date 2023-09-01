نصيحة أب مصري غيرت حياة ابنه وجعلته وأبحاثه محل إشادة عالمية| تفاصيل

‏قال الدكتور مصطفى عفيفي، ‏باحث ما بعد الدكتوراه بمعهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، إن والده كان مدرسا للغة عربية، وكان يشجعه وأشقائه دائما على الدراسة والعلم، وكان يوفر لهم كل المتطلبات من أجل طلب العلم.

‏وأضاف الدكتور مصطفى عفيفي، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أنه عندما يشعر بالفتور دائما من عمله؛ كان يتذكر كلام والده، عندما كان يقول له: "أنت تركت بلدك وأصدقائك من أجل هدف معين، ويجب أن تسعى وراء هذا الهدف، ولا تستسلم"، مؤكدا أن نصائح والده غيرت حياته.