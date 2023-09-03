غنت لـ أبو أحمد بحثا عن التريند.. صولا عمر تعترف بحب نفسها

حالة كبيرة من الجدل أثرت حول صولا عمر، المغنية والممثلة والبلوجر، بعد انتشار فيديو لها تتعامل فيه بشكل متعال وبعيد عن اللياقة مع أحد المذيعين.

صولا عمر، ظهرت في الفيديو وهي تعترف بحبها لذاتها، وتنفي صفة النرجسية عنها رغم ظهور ذلك في طريقة التعامل.

صولا عمر كما تصنف نفسها كـ مغنية وممثلة وبلوجر، تلك التوليفة التي سعت فيها لسنوات حتى تصل للتريند، دون جدوى، حتى وجدت ضالتها بـ أغنية أبو أحمد، قبل سنتين، لتعتلي التريند على طريقة أغاني الشوارع أو التوك توك، كما يسميها البعض.

صولا عمر - أغنية أبو أحمد

أغنية أبو أحمد لـ صولا عمر، التي صعدتها من اسم غير معروف إلى التريند قبل سنوات، تضمنت كلمات ركيكة، حيث تقول في كلمات الاغنيه :

ابو احمد - خدني الكوافير

ابو احمد - دفعته كتير

ابو احمد - عيّنلي شوفير

ابو احمد - شقته عالنيل

ابو احمد - فتح التلاجه

ابو احمد - ملقاش فيها حاجه

ابو احمد - اقفلها وراك

ابو احمد - اطلب من ماك

ابو احمد - اكتبلي الشقه

ابو احمد - اوعه تقول لأه

ابو احمد - يالا علي مارينا

ابو احمد - فشاليه بجنينه

ابو احمد - هشتري عربيه

ابو احمد - رخصتها عليّه

ابو احمد - وتكون عالزيرو

ابو احمد - علي طول بدعيله

ابو احمد - نفسي فتليفون

ابو احمد - ويكون آيفون

جيب سوشي معاك يابو أحمد.

صولا عمر، وبعد نجاحها في بلوغ التريند على السوشيال ميديا بأغنية أبو أحمد، كما خططت، لم يتحدث عنها أحد بعد مرور عامين على طرح الأغنية بهذا النوع من الكلمات السابقة.

ولم تستطع صولا عمر، مواكبة التريند بعمل فني يبرز موهبتها إلا أنها اتجهت للطريق الأسهل لـ التريند.