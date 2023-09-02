لوك مختلف.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نسرين طافش، بإطلالة جريئة ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرزجمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.



وعلقت علي الصوره:"اتخذها عادة أن تسأل نفسك .. ماذا يحدث في داخلي هذه اللحظة ؟ سيأخذك هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح ، ولكن لا تحلل ، راقب فقط، وركز انتباهك إلى داخل جسدك .. و اشعر بحيوية .. الإحساس تنفس و ادرك بعمق ان هذه اللحظة هي كل ما لديك . لذلك اجعل" "الآن" بؤرة تركيزك في الحياة فقط كن حاضرا بوعيك هنا و الآن".

النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثرمن عملسوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافةإلى أكثرعمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفيالسينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعالمميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.