اليابان تشهد موجة حرارة الأسوء منذ 125 عاما.. ماذا ينتظر العالم؟

تشهد دول العالم موجة هي الأسوء في تاريخها بسبب التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق هذا الصيف، كما عانت اليابان الأسوء منذ أكثر من ١٠٠ عام.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن البلاد سجلت أعلى متوسط لدرجات الحرارة هذا الصيف منذ 125 عاما.

وأضافت الوكالة إنه بناء على قياسات أجريت في 15 موقعا في أنحاء البلاد بين يونيو وأغسطس، زاد متوسط درجات الحرارة 1.76 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق عند زيادة قدرها 1.08 درجة في 2010.

وبدأت الوكالة في تسجيل درجات الحرارة في 1898.

وذكرت أن متوسط درجات الحرارة كان أعلى بكثير في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية من البلاد.



