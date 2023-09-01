على خطى واشنطن وسيول.. إجراء عقابي مماثل من اليابان ضد كوريا الشمالية

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، توسيع نطاق عقوباتها ضد كوريا الشمالية، بإضافة ثلاث منظمات وأربعة أفراد متورطين في التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة "كيودو للأنباء"، قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن أهداف العقوبات الجديدة تشمل مجموعة "أندارييل"، وهي مجموعة مقرها في كوريا الشمالية تشارك في أنشطة ذات صلة بالإنترنت، بالإضافة إلى مواطنين كوريين شماليين وصينيين.



وجاء القرار ردا على محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري في 24 أغسطس وإطلاق صاروخين باليستيين قصير المدى يوم الأربعاء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن التصرفات الكورية الشمالية الأخيرة "غير مقبولة لأنها تهدد السلام والأمن في المجتمع الدولي".

كما انتقد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كوريا الشمالية لعدم اتخاذ خطوات ملموسة لحل قضية المختطفين اليابانيين في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية فرضت عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية و5 أفراد متورطين في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل.

وكما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، على موقعها الإلكترونى أن الولايات المتحدة فرضت، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت فردين وكيانًا واحدًا.