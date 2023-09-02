توقفي عن وضعه فورا.. احذري أضرار كارثية لاستعمال المكياج المضروب

استخدام المكياج التقليدي بشكل متكرر قد يتسبب في بعض الأضرار التي يجب أخذها في الاعتبار. هنا بعض الأمور التي يمكن أن تحدث بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أحذري أضرار كارثية لإستعمال المكياج المضروب

تهيج البشرة: بعض المكياج التقليدي قد يحتوي على مكونات كيميائية قاسية قد تسبب تهيجًا للبشرة، خاصة إذا كنت تعاني من بشرة حساسة. قد تظهر احمرارًا أو حكة أو تشققات في الجلد.

انسداد المسام: بعض المنتجات التقليدية الثقيلة قد تسد المسام وتعيق تنفس البشرة. هذا قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وتفاقم المشاكل الجلدية الأخرى.

تساقط الشعر: بعض الأشخاص يلاحظون تساقط الشعر المفرط بسبب استخدام المكياج التقليدي بشكل متكرر ولفترات طويلة. قد تكون بعض المكونات الكيميائية في المنتجات سببًا في ذلك.

تلف البشرة: إزالة المكياج التقليدي بشكل غير صحيح أو استخدام منتجات قاسية لإزالته قد يتسبب في تلف البشرة. قد يحدث جفاف، تقشر أو تهيج نتيجة لذلك.

تأثيرات صحية طويلة الأمد: بعض المكونات الكيميائية في المكياج التقليدي قد تكون ضارة للصحة عند استخدامها بشكل متكرر على المدى الطويل. قد تتراكم هذه المواد الكيميائية في الجسم وتسبب مشاكل صحية محتملة.

للحد من هذه الأضرار المحتملة، يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل استخدام المنتجات العضوية والطبيعية، وتنظيف البشرة جيدًا قبل وبعد استخدام المكياج، واستخدام منتجات إزالة المكياج اللطيفة. كما يوصى بترطيب البشرة بشكل منتظم واتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة البشرة.