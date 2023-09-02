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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صيغة جميلة للصلاة على النبي.. أكثر منها وانتظر الخير الكثير

صيغة جميلة للصلاة
صيغة جميلة للصلاة على النبي

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن صيغة جميلة للصلاة على النبي، يستحب الإكثار منها وترديدها.

صيغة جميلة للصلاة على النبي

وقال علي جمعة، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خلال عرضه لـ صيغة جميلة للصلاة على النبي، إن هذه الصيغة كما يلي: اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ الحبيب إذا عُدِمَ الحبيبُ، والطَّبيب إذا عزَّ الطَّبيبُ راحةِ القلوبِ إذا اشتدَّتِ الكروبُ، سرِّ الدَّواءِ وأصلِ الشِّفَاءِ، وعنايةِ السَّماءِ،ومصدرِ الرَّجاءِ صلَّى الله عليه وعلى آله الأوفياءِ الرُّحماءِ صلاةً مُحيطةً بجميع الكمالاتِ، عاليةً على سائرِ الصَّلواتِ، تُطهِّرُنا بها من غرورِ النَّفسِ وشواغلِ الحسِّ، وسيِّئاتِ الذُّنوب، وخائنةِ الأعيُن وما تُخفى الصُّدور،صلاةً تغفر لنا بها جميع الزَّلاَّت والهفواتِ، وتسترنا بها في الحياةِ ، وترحمنا بها بعد الممات.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. كيف تكون الصيغة؟

حكم الصلاة على النبي عند نسيان شيءٍ ما.. الإفتاء تجيب

ومعلوم أنه لا توجد صيغة محددة للصلاة على النبي، ولكن يستحب الإكثار من الصلاة على النبي بأي صيغة ترد على لسان المسلم، ففيها الخير الكثير.

وورد عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، حديث سيدنا رسول الله: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». [أخرجه البيهقي]
كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

صيغة جميلة للصلاة على النبي

كما أن الصلاة على سيدنا النبي لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

صيغة الصلاة على النبي

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

"اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء ... اللهم فرج كربنا كما وعدت " أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء " وعلى آله وصحبه أجمعين ...اللهم آمين".

اللهم صلّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ، وعافية الأبدان وشفائها ، ونور الأبصار وضيائها ، وقوت الأرواح وغذائها ، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

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