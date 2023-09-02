بكاميرا 52 ميجابكسل.. سوني تعلن عن هاتف فلاجشيب بسعر خرافي

كشفت شركة سوني Sony، عن أحدث هواتفها الرائدة تحت اسم Xperia 5 V، والذي يتميز بنظام محسن للكاميرا بدون وحدة تصوير العمق، مع مستشعرا رئيسيا أكبر من سابقه.

سعر ومواصفات Sony Xperia 5 V

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سوني الجديد Xperia 5 V، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة، بجودة عرض FHD +، وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 21:9 وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتتميز الشاشة بأنها محاطة بمكبرات صوت استريو أمامية.

ويتم تشغيل هاتف سوني Xperia 5 V، بواسطة معالج الأحدث من شركة كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Sony Xperia 5 V

ويتمتع هاتف سوني Xperia 5 V، بكاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الأساسية تتميز بحساس بمقاس 1/1.35 بدقة 52 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة بدقة 12 ميجابكسل مع حساس بمقاس 1/2.5 مع قدرات التصوير الفائق العرض مع طول بؤري قدره 16 ملميتر، وهي قادرة على التركيز التلقائي الثنائي البكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع حساس بمقاس 1/2.9.

ويحزم هاتف سوني Xperia 5 V، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعي الشركة أن بطارية الهاتف تشحن بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، باستخدام شاحنها بقدرة 30 وات، الذي يُباع على بشكل منفصل.

سعر Sony Xperia 5 V

وسيكون هاتف Sony Xperia 5 V متاحا بالأسواق اعتبارا من أواخر سبتمبر الجاري، مقابل سعر يبدأ من بسعر 999 يورو (أي ما يعادل 33400 جنيه مصري).