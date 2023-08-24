بسعر مفاجأة.. سوني تطلق سماعة لاسلكية لعشاق بلاي ستيشن

كشفت شركة سوني Sony، عن أول سماعات أذن لاسلكية رسمية لجهاز بلاي ستيشن PlayStation، وتنطلق هذه السماعة اللاسلكية تحت اسم Pulse Explore، وتتميز بتوفير جودة صوت قوية وأداء منخفض الكمون وتصميما أنيقا.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تأتي سماعات الأذن Pulse Explore من سوني، مقبل سعر حوالى 199 دولار (أي ما يعادل 6140 جنيه مصري).

مميزات سماعات الأذن Pulse Explore من سوني

وتعد سماعات الأذن Pulse Explore من سوني، سماعة لاسلكية مميزة توفر جودة صوت بدون فقدان وأداء منخفض الكمون، وتتميز بميكروفونات مزدوجة مع خاصية إلغاء الضوضاء المعززة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في إلغاء ضوضاء الخلفية.

سماعات الأذن Pulse Explore

ومن المقرر أيضا أن تطلق شركة سوني Sony، سماعة رأس أخرى تحت اسم Pulse Elite، بسعر 150 دولار (أي ما يعادل 4630 جنيه مصري)، والتي توصف بأنها ترقية لسماعة Pulse 3D الأصلية لجهاز بلاي ستيشن PS5.

وعلى غرار سماعة Pulse Explore، توفر Pulse Elite صوتا قويا مع دعما لخاصية إلغاء الضوضاء المعزز بالذكاء الاصطناعي، وتتميز سماعة الرأس أيضا بميكروفون قابل للسحب وحامل شحن للتخزين وإعادة الشحن في حالة عدم الاستخدام.

سماعة Pulse Elite

يشار إلى أن شركة سوني، أطلقت جهاز الألعاب المحمول PlayStation Portal، الذي أعلنت عنه خلال شهر مارس الماضي، ويعمل هذا الجهاز على تشغيل ألعاب بلاي ستيشن PlayStation عن بعد، عبر استخدام شبكة الواي فاي تصل سرعة الإنترنت بها إلى 5 ميجابت في الثانية.

وقالت سوني أن جهاز الألعاب المحمول PlayStation Portal، يقدم تجربة ألعاب غامرة، من خلال تشغيل الألعاب المثبتة على جهاز بلاي ستيشن 5، كما زودت سوني جهاز الألعاب المحمول بدعما لخدمة البث السحابي PlayStation Plus Premium.

ويتميز جهاز الألعاب المحمول PlayStation Portal، بشاشة عرض من نوع LCD، يبلغ قياسها 8 بوصات، بدفة عرض 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ويضم الجهاز منفذ شحن من نوع USB-C، ومدخل سماعة الأذن بقياس 3.5 ملميتر، ويتوفر جهاز اللأعاب المحمول من سوني مقابل سعر حوالى 200 دولار (أي ما يعادل 6170 جنيه مصري).