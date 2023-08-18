تدوم إلى 48 ساعة.. سماعة لاسلكية لمحدودي الدخل تغزو الأسواق

اكتسح الأسواق العالمية سماعة لاسلكية جديدة تعمل مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، تقدم مميزات كثيرة لمنافسة سماعات سامسونج الذكية وإيربودز من آبل، مما يجعلها خيارا مناسبا لأولئك الذين يبجثون عن سماعة أذن لاسلكية بأداء مميز وسعر مناسب.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت شركة Boult، وهي شركة إلكترونيات استهلاكية هندية، تمتلك مجموعة واسعة من سماعات الأذن وسماعات الرأس والساعات الذكية ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth، عن سماعة لاسلكية تسمى Boult W40 TWS، وهي عبارة عن منتج آخر صديق للميزانية تأتي مع أحدث تقنيات البلوتوث وعمر بطارية طويل.



مواصفات سماعات الأذن Boult W40 TWS

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية Boult W40 TWS بمحركات 13 ملميتر توفر صوتا واضحا ومتوازنا، إلى جانب صوت جهيري، إنها تتميز بتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3 ، التي تدعم ترميز SBC و AAC، مما يوفر صوتا لاسلكيا عالي الجودة.

سماعات الأذن Boult W40 TWS

وتتميز السماعة اللاسلكية بوجود عناصر التحكم باللمس على على طرفي السماعة لتسهيل إدارة الموسيقى والرد على المكالمات وتنشيط المساعد الصوت الخاص بك.

وذلك بالإضافة إلى وضع زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 45 مللي ثانية للألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو، وكما يضمن إعداد الميكروفون الرباعي، جنبا إلى جنب مع تقنية إلغاء الضوضاء البيئية، إجراء مكالمات صوتية فائقة الوضوح، حتى عندما تكون في محيط صاخب.

سماعات الأذن Boult W40 TWS

وكما يمكنك الاستماع إلى الموسيقى طوال اليوم مع عمر بطارية يصل إلى 48 ساعة، كما تدعم السماعة اللاسلكية الشحن السريع عبر منفذ USB-C الموجود بعلبة الشحن، يمنحك الشحن لمدة 10 دقائق فقط 100 دقيقة من وقت الاستماع، وتتمتع سماعات الأذن هذه بتصنيف IPX5 لمقاومة العرق ورذاذ الماء، مما يجعلها أداة مقالية للتدريبات والأنشطة الخارجية.

السعر والتوافر

تتوفر سماعات الأذن Boult W40 TWS، في 3 ألوان هي: الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض، وتباع في الهند هبر متجر Flipkart الالكتروني، مقابل سعر يبدأ من 899 روبية (أي حوالى 335 جنيه مصري).