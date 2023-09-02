بشرة سارة للأهالي .. الفريق أسامة ربيع يوافق على إعادة تأهيل طريق فايد

وافق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على الطلب المقدم من المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لرفع كفاءة طريق قناة السويس (الوصلة بين سرابيوم وكسفريت).

حيث أكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس لا تألو جهدا في خدمة المجتمع بمدن القناة الثلاث، لافتا إلى إستئناف أعمال تسوية الطريق خلال أسبوع.



كما أبدى النائب إمتنانه وشكره إلى الفريق أسامة ربيع وذلك لسرعة الإستجابة على الطلب.



وكان المهندس أحمد عثمان، قد إستقبل في وقت سابق، عدد من أهالي مدينة فايد في مكتبه، لمناقشة عدد من المطالب الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الطرق.

وتقدم النائب المهندس أحمد عثمان بطلب ، يستعرض فيه مشكلة أهالي مركز فايد بسبب وجود عدد من الكسور بالطرق والتي تسبب في كثير من الحوادث بالمنطقة ومازال يهدد حياة المواطنين.

وطالب المهندس أحمد عثمان، خلال الطلب، بإصلاح الكسور وإعادة الشيء لأصله حفاظا علي حياة المواطنين.