إطلالة مبهرة .. مي عمر تستعرض جمالها بمكياج جذاب.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر علي مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

وظهرت مي عمر، بإطلالة مبهرة بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، حازت علي اعجاب متابعيها.

وبدأ المخرج محمد سامي، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "نعمة الافوكاتو" بمنطقة جاردن سيتي، والمقررمشاركته في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

وشارك في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل كل من الفنانين مي عمر و أحمد زاهر و أروى جودة.

ويشهد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، حيث كان التعاون الأول بينهما خلالمسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق". كما شاركا فيمسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، وفي عام 2020، قاما الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل"لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعملقصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.