العطش يهدد الأتراك.. تراجع منسوب المياه بسدود إسطنبول| تفاصيل

بثت فضائية العربية تقريرا فيديو عن تراجع مقلق بسدود أسطنبول، حيث تراجع منسوب المياه في سدود إسطنبول التركية، إلى ٣٠ %، مما يهدد بأزمة حقيقية.

وأرجع مسؤولون في دائرة المياه والصرف الصحي: أن سبب النقص هو التغير المناخي وموجه حر غير مسبوقة شهدتها البلاد في الصيف، مما ادي إلى أستهلاك أكبر بين السكان للمياه.

المؤسسات التركية تدق ناقوس الخطر بالنسبة للمياه بأنقرة واسطنبول

ووفقا لـ اسماعيل أيدين مسؤول في دائرة المياه والصرف الصحي: يمكننا القول إن معدل السعة الإجمالي لسدودنا هو ٢٩،٧% في فترة زمنية قصيرة، وهذا مؤشر خطر.

انفراج الأزمة مع اقتراب موسم الأمطار

ورغم المستويات المقلقة التي سجلتها السدود، إلا ان مسؤولين طمئنوا المواطنين بانفراج الأزمة مع اقتراب موسم الأمطار ما لا يشهد العالم تقلبات مناخية حادة في الشتاء.