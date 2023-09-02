بعد حريق جوهانسبرج.. إجراء رئاسي عاجل لحل أزمة السكن في جنوب أفريقيا

حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم السبت، السلطات على تطبيق اللوائح التي تمنع سكان المدينة من احتلال المباني السكنية بشكل غير قانوني، بعد مقتل العشرات في حريق في مبنى في جوهانسبرج تم احتلاله بشكل غير قانوني.

وسلط الحريق، الذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصا، الضوء على أزمة السكن في مدينة تعد من أكثر المدن التي تعاني من عدم المساواة في العالم وتنتشر فيها الفقر والبطالة.

وقال رامافوزا خلال فعالية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم: 'يتعين على الحكومة المحلية تطبيق القوانين'.

'لقد أعطانا هذا دعوة للاستيقاظ، وقلت إن مدننا وبلدياتنا يجب أن تهتم الآن بكيفية عيش الناس. نحن نشجع الناس على العيش في داخل المدينة ... ولكننا بحاجة إلى القيام بذلك بما يتوافق مع ذلك'. مع قوانيننا.'

وقال مسؤولون حكوميون إن بعض الذين لقوا حتفهم ربما كانوا مستأجرين من عصابات إجرامية أو تعرضوا للابتزاز من قبل عصابات 'المباني المختطفة'.

وأضاف مسؤولون بلديون إن الجهود المبذولة لإخلاء السكان في المباني المحتلة بشكل غير قانوني غالباً ما تتعثر بسبب أوامر المحكمة بوقف عمليات الإخلاء.

وقال رامافوسا إنه طلب من وزراء الحكومة النظر في سبل إنفاذ القوانين دون انتهاك حقوق الناس.

ويرتبط المبنى المدمر بجنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، إذ كان المكان الذي جمع فيه السود في جنوب أفريقيا 'دومباس' أو دفتر الحسابات الجاري - وهي الوثائق التي تمكنهم من العمل في المناطق المملوكة للبيض في المدينة.

وقال رامافوسا إنه جمع دفتر الحسابات الخاص به في المبنى قبل حوالي 50 عامًا، عندما كان يعمل في المدينة.