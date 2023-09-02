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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين في الأقصر.. ماذا قال لهم؟

صدى البلد

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددا من المشروعات الأثرية بمحافظتي الأقصر وقنا ، والتقى بمجموعات من السائحين من دولتي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، خلال تواجدهم بمنطقة وادي الملوك الأثرية ومعابد الكرنك بالأقصر ضمن برنامج زيارتهم الحالية لمصر، الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.

ورحب الوزير بهؤلاء السائحين، مؤكداً أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم للتعرف على حضارتها العريقة والاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة بها، متمنياً لهم إقامة سعيدة فى مصر يستمعوا خلالها بتجربة سياحية متميزة بها.

وحرص وزير السيحة والآثار على سؤالهم والاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم عن تجربتهم السياحية التي عايشوها وشعروا بها حتى الآن خلال زيارتهم لمصر، ومدى حصولهم على ما وعدوا به من تجربة سياحية من قبل الشركة السياحية أو منظم الرحلات القادمين معه.

وأعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارتهم لمصر وخاصة في ظل ما لاقوه من تجربة سياحية ممتعة بها، وأشار عدد منهم إلى أن هذه تعد هي أول زيارة لهم لمصر.

وأشاروا إلى شعورهم بأمن وأمان وحسن ضيافة في مصر الذي لم يشهدوه في أى مكان آخر زاروه بالعالم، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه وتعرفوا عليه عن الحضارة المصرية العريقة سواء الآثار الفرعونية أو الإسلامية أو القبطية وغيرها، وأنها كانت فرصة عظيمة لإعادة اكتشاف الآثار المصرية عن قرب.

وتحدثوا أيضاً عن زيارتهم لمدينة القاهرة والتي استمرت لمدة ٤ أيام زاروا خلالها معالم سياحية وأثرية كثيرة منها منطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية، ووعدوا بأن يقوموا بتكرار زيارتهم لمصر مرة أخرى.

تكرار زيارة مصر

واختتم وزير السياحة حديثه بالإعراب عن تطلعه لقيامهم بتكرار زيارتهم لمصر مرة أخرى، وتمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم وما شاهدوه خلال الزيارة لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجعيهم على زيارتها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا، افتتحا، صباح اليوم، ديري مارجرجس "المجمع" والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات ترميمها وصيانتها.

كما تفقد الوزير آخر مستجدات مشروع ترميم بعض المقابر الأثرية بمنطقة وادي الملوك بالأقصر، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومنها مقبرة الملك رمسيس التاسع، بجانب تفقد صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، ومركز الزوار الخاص بالمنطقة.

وزير السياحة والاثار الأقصر السائحين وادي الملوك الأثرية مصر

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وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين في الأقصر.. ماذا قال لهم؟

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