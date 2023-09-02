متعلق بمصر.. علي الحجار يكشف عن عمل غنائي جديد مع الكينج

كشف الفنان علي الحجار، ملامح عمله الجديد بالاشتراك مع الكينج محمد منير، قائلاً "الأغنية هتكون حاجة جديدة لمصر .. وقريب هتشوفوها.. عشان مش عايز أحرق المفاجأة".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن كلمات هذا الدويتو، لـ أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز شافعي، وتوزيع علي فتح الله، موضحاً أن هذا العمل سيكون مختلفا، وسيبهر جميع الجماهير.

وأكد علي الحجار، أنه لا يريد إحراق المفاجأة، والبوح عن الكثير من التفاصيل، خاصة وأن الكينج محمد منير في أمريكا؛ من أجل إقامة بعض الحفلات هناك.