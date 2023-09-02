الأولى منذ 5 أشهر.. نتنياهو يبدأ زيارة دبلوماسية إلى قبرص غدا

قالت صحيفة "يديعوت أرحونوت" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيسافر غدا الأحد، برفقة زوجته سارة في زيارة دبلوماسية تستغرق يومين إلى قبرص.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه هي أول رحلة له إلى الخارج منذ 5 أشهر، مشيرة إلى أنه سيلتقي بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكان من المفترض أن تتم الرحلة في نهاية شهر يوليو الماضي، لكنها تأجلت؛ بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى وزرع جهاز تنظيم ضربات القلب في جسده .

وكانت رحلة نتنياهو السابقة إلى الخارج في نهاية شهر مارس، إلى لندن، ورافقتها مظاهرات عاصفة قام بها متظاهرون ضد الثورة القانونية .

ووفقا للصحيفة يعتزم مئات الإسرائيليين الذين يعيشون في قبرص التظاهر والاحتجاج خلال الزيارة.