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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرجال أوفياء| بعد ساعة من رحيلها.. الزوج يلحق بزوجته للدار الآخرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الارتباط العاطفي النادر ضربها هذا الزوج بمحافظة الدقهلية، الذى لم يتحمل ألم فراق زوجته التى رحلت بعد إصابتها بوعكة صحية، فلم يتمكن هذا الزوج الوفي من البقاء  على الحياة بدونها، وتوفي بعدها مباشرة ليلحق بها بعد رحيلها بساعة واحدة. 

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تفاصيل الواقعة

شيع أهالى إحدى القرى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، جثماني زوجة وزوجها، حيث لحق  الزوج زوجته عقب رحيلها بساعة متأثرا  بفراقها، وذلك عقب عودتهما من أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية منذ عدة أسابيع.

وساد الحزن في القرية على رحيل الفقيد  وزوجته، حيث إنهما كانا مرتبطين بشكل كبير. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز طلخا بوفاة زوج، 58 عاما، عقب وفاة زوجته، وتبين من التحريات أنهما كانا يؤديان مناسك العمرة وأصيبت بوعكة شديدة نقلت على أثرها المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب تدهور حالتها واستعد الزوج لدفنها ولم يتحمل فراقها ولحق بها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المملكة العربية السعودية محافظة الدقهلية

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