عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معاذ رضوان على أبواب سنورس الفيومي

اللاعب معاذ جابر
اللاعب معاذ جابر رضوان

بات معاذ جابر رضوان، لاعب وسط نادي كرداسة، المنتمي لدوري المحافظات، على أعتاب الانضمام لنادي سنورس في الفيوم، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.
ويجيد رضوان، اللعب في مركز الوسط "هاڤ دفندر"، وشارك مع نادي الهلال الفيومي، في فريق 97، وقدّم أداءً جيدًا، جعله يشارك كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق.


وهناك مفاوضات لانتقال معاذ رضوان، إلى أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الألماني، وسط ترحيب من ناديه، المنتمي لمحافظة الجيزة.
وحال إتمام الرتوش النهائية، سيلعب معاذ رضوان، في مباريات دوري الولايات والمناطق الألماني الدرجة الخامسة، رفقة فريق بوخولت، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر الجاري.


يُذكر، أن معاذ جابر رضوان، خاض عدة تجارب محلية في مشواره، بداية من نادي الهلال الفيومي في فريق تحت 15 سنه، وشارك مع فريق مواليد 97 ، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهلال.


ثم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة، وقضى هناك فترة في فريق مواليد 2002 ، ثم انتقل إلى نادي كهرباء الجيزة، ثم نادي الهرم، وأخيراً استقر به الحال في الفريق الأول لكرة القدم في نادي كرداسة، وهو حالياً يدرس في كلية هندسة حلوان قسم كهرباء باور.

 

ندوة عن "الفيوم بين الماضي والحاضر" في نادى الصفوة الرياضي

 

 

 

 

 

نسور نادى محافظة الفيوم يقتنصوا 4 ميداليات فى بطولة الجمهورية للتايكندو

 

 

الفيوم اخبار الفيوم دورى المحافظات نادى سنورس كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

توقف حركة المرور بجسر القرم مؤقتاً

إجلاء الآلاف وتعليق العمل.. تايوان تستعد لـ إعصار هايكوي الأقوى منذ 4 سنوات

ينطلق بعد غد.. تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية|فيديو

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ