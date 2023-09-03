معاذ رضوان على أبواب سنورس الفيومي

بات معاذ جابر رضوان، لاعب وسط نادي كرداسة، المنتمي لدوري المحافظات، على أعتاب الانضمام لنادي سنورس في الفيوم، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

ويجيد رضوان، اللعب في مركز الوسط "هاڤ دفندر"، وشارك مع نادي الهلال الفيومي، في فريق 97، وقدّم أداءً جيدًا، جعله يشارك كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق.



وهناك مفاوضات لانتقال معاذ رضوان، إلى أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الألماني، وسط ترحيب من ناديه، المنتمي لمحافظة الجيزة.

وحال إتمام الرتوش النهائية، سيلعب معاذ رضوان، في مباريات دوري الولايات والمناطق الألماني الدرجة الخامسة، رفقة فريق بوخولت، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر الجاري.



يُذكر، أن معاذ جابر رضوان، خاض عدة تجارب محلية في مشواره، بداية من نادي الهلال الفيومي في فريق تحت 15 سنه، وشارك مع فريق مواليد 97 ، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهلال.



ثم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة، وقضى هناك فترة في فريق مواليد 2002 ، ثم انتقل إلى نادي كهرباء الجيزة، ثم نادي الهرم، وأخيراً استقر به الحال في الفريق الأول لكرة القدم في نادي كرداسة، وهو حالياً يدرس في كلية هندسة حلوان قسم كهرباء باور.