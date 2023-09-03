البنتاجون يسعى للتعاون مع دول حليفة لتعزيز إمدادات الأسلحة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس السبت، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى استخدام خطوط الإنتاج في الخارج لتعزيز مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة والذخيرة، وذلك في ظل المخاوف من صراع محتمل مع الصين، والطلب المتزايد على المعدات العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن التحول إلى إنتاج الأسلحة في الخارج لتلبية الطلب العالمي المتزايد، يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية لتعزيز عمليات التصنيع، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ، في دول مثل ألمانيا وبولندا وأستراليا.

وكان البنتاجون وضع مؤخرًا خططًا لتطوير آلاف الأسلحة الآلية مثل الطائرات المسيرة في غضون عامين، ولكن نقص الرقائق والآلات واليد العاملة المؤهلة، أدى إلى الحد من قدرة شركات الدفاع الأمريكية على زيادة طاقتها في الداخل، حسب الصحيفة.

وأدى الصراع في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على قذائف المدفعية والصواريخ، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية بكميات هائلة في محاولتها لطرد القوات الروسية هذا الصيف.

ووفقاً للصحيفة، فإن البنتاجون يشجع مقاولي الدفاع على الاستمرار في اتباع نهج "دعم الأصدقاء"، وذلك من خلال تقاسم التكنولوجيا العسكرية مع الشركات الأجنبية المصنعة في الدول الحليفة.