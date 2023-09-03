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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة شخصين في تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة طامية بالفيوم ، انتداب المهندس الفنى بادارة مرور مركز طامية لإعداد تقرير عاجل  عن حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربى بحدود مركز طامية، والذى أسفر عن وفاة شخصين بينهما طفل، وإصابة 11 آخرين بإصابات متفرقة.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير  أمن الفيوم اخطارا من الدكتور هانى همام مدير هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربى.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين تصادم سيارتين أجرة والأخرى ربع نقل، أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما أحمد ن أ (42 سنة)، وطفل (9 شهور)، واصابة 11 شخصا آخرون بإصابات متفرقة. 

 

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت إشراف فريق طبى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش مدير عام مستشفى الفيوم العام .

 

 

 

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