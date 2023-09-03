عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro.. موبايل جديد للشباب

مواصفات وسعر هاتف
مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الجديد iQOO Z7 Pro المخصص للفئة المتوسطة، والذي يستهدف فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro

يتميز هاتف iQOO Z7 Pro، بأداء قوى وذلك بفضل معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقترن مع معالج رسوميات من نوع Mali-G610 MC4.

 

عروض العودة للمدارس.. خصم 32% على موبايل فيفو Y02

كاميرا سيلفي جبارة.. فيفو تطلق موبايل شبابي بمواصفات فائقة

 

ويأتي هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، بتصميم شبابي أنيق، مع شاشة منحنية كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض  Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع 1300 شمعة، تتميز بمستشعر لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

وجاء هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة لصتوير بيانات العنق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro

ويقترن الهاتف بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، غير قابلة للتوسعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 13 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

ويمتاز هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، ببطارية كبيرة بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غضون 22 دقيقة فقط.

وتشمل مميزات هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، على بطاقة SIM مزدوجة، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP52، ويدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

وحددت فيفو سعر هاتف iQOO Z7 Pro، بـ 290 دولار (أي ما يعادل 8960 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت وهو متوفر للبيع في الهند حاليا.

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro
فيفو iQOO Z7 Pro مواصفات وسعر هاتف فيفو فيفو iQOO Z7 Pro هاتف iQOO Z7 Pro مواصفات وسعر iQOO Z7 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

ميزة واتساب الشهيرة موجودة في تيليجرام.. اعرف إزاي تستخدمها

أسطورة السيلفي.. إنفينيكس تطلق هاتفا مميزا بمواصفات استثنائية

كيفية حذف حساب ماسنجر على فيسبوك

جربها فورا.. 3 إعدادات مخفية في واتساب هتعلى جودة مكالماتك 100%

موبايلات للغلابة.. أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

هتشيله زي المحفظة.. هونر تكشف عن هاتف قابل للطي مستوحى من الموضة

بكاميرا 52 ميجابكسل.. سوني تعلن عن هاتف فلاجشيب بسعر خرافي

فيسبوك وإنستجرام بفلوس.. تقرير يكشف خطة "ميتا" المثيرة للجدل

ترشيحاتنا

أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر

الإمارات تواصل توزيع الطرود الغذائية للسودانيين في قرى التشاد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بعد الفستان الأخير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ