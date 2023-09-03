مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro.. موبايل جديد للشباب

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الجديد iQOO Z7 Pro المخصص للفئة المتوسطة، والذي يستهدف فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro

يتميز هاتف iQOO Z7 Pro، بأداء قوى وذلك بفضل معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقترن مع معالج رسوميات من نوع Mali-G610 MC4.

ويأتي هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، بتصميم شبابي أنيق، مع شاشة منحنية كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع 1300 شمعة، تتميز بمستشعر لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

وجاء هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة لصتوير بيانات العنق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro

ويقترن الهاتف بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، غير قابلة للتوسعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 13 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

ويمتاز هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، ببطارية كبيرة بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غضون 22 دقيقة فقط.

وتشمل مميزات هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، على بطاقة SIM مزدوجة، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP52، ويدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

وحددت فيفو سعر هاتف iQOO Z7 Pro، بـ 290 دولار (أي ما يعادل 8960 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت وهو متوفر للبيع في الهند حاليا.