عروض العودة للمدارس.. خصم 32% على موبايل فيفو Y02

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

vivo Y02

ومن ضمن العروض القوية على إحدى مواقع التجارية الإلكترونية، خصم يصل لـ 32% % على هاتف فيفو Y02 بشريحتين اتصال SIM متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 4250 جنيه فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و 32 جيجا بايت روم، ويدعم حتى شبكات الجيل الرابع 4G فقط، وهو من أفضل الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

vivo Y02

مواصفات vivo Y02

ويحتوي هاتف فيفو طراز "vivo Y02" على شاشة عرض نوع IPS LCD مقاس 6.51 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل مع كثافة بكسلات 270 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 82.5%.

ويتم تشغيل هاتف "فيفو واي 02" من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك " شريحة Helio P22 بدقة تصنيع 12 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2 جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Cortex-A53 كما أن وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك PowerVR GE8320، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام و سعة تخزين 32 جيجابايت روم تقنية eMMC 5.1، ويدعم وجود بطاقة microSDXC لزيادة مساحة التخزين الأساسية على الجهاز

vivo Y02

ويحزم هاتف "فيفو" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم Funtouch 12

ويأتي هاتف "فيفو" بإعداد كاميرا واحدة في اللوحة الخلفية، مستشعر بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0 مع تقنية HDR و التصوير البانورامي والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد، أما بالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجمها f/2.2

ويأتي هاتف "فيفو" بعدة مستشعرات وهي التقارب و التسارع كما نجد كما أنه يدعم اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS