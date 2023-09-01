بيشحن في 22 دقيقة.. فيفو تفاجئ مستخدميه بـ موبايل فخم بشاحن سريع

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الأحدث iQOO Z7 Pro، الذي يأتي كأحدث إصدارات سلسلة Z7 في الهند، فهو يتميز بإمكانات فوق متوسطة إلى جانب شاحن خارق بقدرة 66 وات.

مواصفات هاتف فيفو iQOO Z7 Pro

وبحسب ما ذكره موق "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد iQOO Z7 Pro، بتصميم شبابي أنيق، مع شاشة منحنية كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع 1300 شمعة، تتميز بمستشعر لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

يتميز هاتف iQOO Z7 Pro، بأداء قوى وذلك بفضل معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقترن مع معالج رسوميات من نوع Mali-G610 MC4.

ويوفر الجهاز ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، غير قابلة للتوسعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 13 التابعة لشركة فيفو، والمستندة على نزظام التشغيل أندرويد 13.

iQOO Z7 Pro

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة لصتوير بيانات العنق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف فيفو الجديد iQOO Z7 Pro، بطارية كبيرة بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غضون 22 دقيقة فقط.

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف iQOO Z7 Pro، على بطاقة SIM مزدوجة، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP52، ويدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

سعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro



يتوفر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 8960 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 5 سبتمبر.