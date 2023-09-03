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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«صرف صحي الإسكندرية» تختتم ورشة عمل حول «التعرف علي تكنولوجيا المعالجة»

ورشة تدريبية بشركة
ورشة تدريبية بشركة الصرف الصحي

اختتمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة العمل التي استمرت علي مدار ثلاث أيام حول “التعرف علي تكنولوجيا المعالجة" تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والقليوبية بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية.
وتم التعرف علي تكنولوجيا المعالجة "ايه إس أر & إس بي أر" من حيث عمليات المعالجة ومميزاتها، وبيان الأعطال وطرق الفك والتركيب لجميع مكونات المحطة والتشغيل القياسي والصيانة القياسية ومنظومه الاسكادا وال “بي إل سي”.

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وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية ورش العمل بالتعاون مع القابضة وبحضور الشركات الشقيقة في تبادل خبرات العمل وتوحيد إجراءاته، موضحاً إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تُدير استثمارات كبيرة لذا فإن التدريب ورفع القدرات أحد أهم المحاور التي يتم الاعتماد عليها لإدارة تلك الأصول ، كذلك ضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ظل تحديات عديدة في هذا المجال، لضمان استدامة الخدمات والحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي تضخ في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال دكتور حسام الشربيني رئيس قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن ورشة العمل تنقل خبرات تكنولوجيات عمليات المعالجة لإعداد كوادر علمية وفنية لتشغيل وصيانة محطات المعالجة للحفاظ علي الأصول وضمان استدامة كفاءة التشغيل والتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة سواء للصرف الآمن علي المجاري المائية أو إعادة الاستخدام.
وتضمنت الورشة التدريب النظري بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية وجانب من التدريب العملي والميداني بزيارة لمحطتي معالجة المعمورة ومعالجة خورشيد، وبحضور المهندس أحمد هريدي والمهندس حازم محمد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الاسكندرية الاستثمارات الضخمة التكنولوجيات الحديثة الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان اللواء محمود نافع المعهد الفني الصحي

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