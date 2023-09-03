برتوكول تعاون بين شركة مياه الإسكندرية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية

وقّع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية - فرع النوبارية - المُشهرة برقم ٢٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ ، حيث وقع علي البروتوكول من جانب الجمعية السيد الأستاذ صدقي سالم علي اللقاني رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع النوبارية.

ونص البروتوكول علي التعاون بين الطرفين في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه بالمناطق و الأسر الأشد احتياجاً ورفع الوعي المائي .

وعلي هامش توقيع البروتوكول سددت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع النوبارية تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر رقيقة الحال بقري العشر تلاف والتحرير ، كما سددت الجمعية تكلفة مد مواسير خط مياه ( مشروع ) بقرية سعد زغلول .