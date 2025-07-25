السكك الحديدية: 7 طرق إلكترونية لحجز التذاكر والدفع

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر إتاحة منظومة متكاملة ومتطورة لحجز تذاكر السفر على جميع القطارات، تشمل عددا من الوسائل المتنوعة لتيسير الحصول على التذاكر، والتقليل من الزحام أمام شبابيك المحطات.

الطرق المتاحة لحجز التذاكر :



- شبابيك التذاكر في جميع محطات الهيئة.

-الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للهيئة:



https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

- تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتاح على متاجر Google Play وApp Store.

-وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، مثل: “فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول”.

- الخدمة الصوتية لحجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي، للحجز حتى قبل قيام القطار بساعة.

6. مكاتب المدينة البالغ عددها 34 مكتباً خارج المحطات على مستوى الجمهورية.

-ماكينات الحجز الذاتي [TVM] المنتشرة في عدد من المحطات الرئيسية.

وسائل دفع تناسب جميع الركاب



- الدفع النقدي من خلال شبابيك ومكاتب الحجز، بالإضافة إلى إمكانية الدفع باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa & Master) في المحطات الرئيسية.

- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي والتطبيق باستخدام بطاقات الدفع.

- الدفع من خلال وكلاء البيع إما نقداً أو إلكترونياً باستخدام بطاقات Visa & Master.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهداً في تطوير وتحسين مستوى الخدمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتقديم تجربة سفر آمنة وميسرة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويا.