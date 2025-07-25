قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع سوري-إسرائيلي سري في باريس برعاية أمريكية لتخفيف التوتر جنوب سوريا
السكك الحديدية: 7 طرق إلكترونية لحجز التذاكر والدفع
متحديا ماكرون والعالم .. نتنياهو: لا لدولة فلسطينية ولو اعترف بها الجميع
مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
السعودية ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن
دعاء عظيم لاغتنام ساعة الإجابة في يوم الجمعة.. اقضِ به حاجتك
توقف 7 أسابيع وتغليظ عقوبة.. أبرز ملامح قرعة الدوري المصري 2025/2026
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
فرنسا تعترف بدولة فلسطين: ماكرون يعلن رسمياً... إسرائيل ترد بعنف... والمجتمع الدولي منقسم
أسامة كمال: دور مصر في دعم فلسطين ثابت ولن تهزه تصرفات صبيانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكك الحديدية: 7 طرق إلكترونية لحجز التذاكر والدفع

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر إتاحة منظومة متكاملة ومتطورة لحجز تذاكر السفر على جميع القطارات، تشمل عددا من الوسائل المتنوعة لتيسير الحصول على التذاكر، والتقليل من الزحام أمام شبابيك المحطات.

الطرق المتاحة لحجز التذاكر :


- شبابيك التذاكر في جميع محطات الهيئة.

-الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للهيئة:


https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

- تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتاح على متاجر Google Play وApp Store.

-وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، مثل: “فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول”.

- الخدمة الصوتية لحجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي، للحجز حتى قبل قيام القطار بساعة.

6. مكاتب المدينة البالغ عددها 34 مكتباً خارج المحطات على مستوى الجمهورية.

-ماكينات الحجز الذاتي [TVM] المنتشرة في عدد من المحطات الرئيسية.

وسائل دفع تناسب جميع الركاب


- الدفع النقدي من خلال شبابيك ومكاتب الحجز، بالإضافة إلى إمكانية الدفع باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa & Master) في المحطات الرئيسية.

- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي والتطبيق باستخدام بطاقات الدفع.

- الدفع من خلال وكلاء البيع إما نقداً أو إلكترونياً باستخدام بطاقات Visa & Master.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهداً في تطوير وتحسين مستوى الخدمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتقديم تجربة سفر آمنة وميسرة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب سنويا.

سكك حديد مصر حجز تذاكر السفر القطارات الزحام شبابيك المحطات الحجز الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

الطالب الضحية

وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنسيق الجامعات 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

ترشيحاتنا

أسباب غير متوقعة.. لماذا يصعب تشخيص الاكتئاب في الشيخوخة؟

أسباب غير متوقعة.. لماذا يصعب تشخيص الاكتئاب في الشيخوخة؟

الدوري المصري

بعد قرار المحكمة الرياضية.. هل يسحب بيراميدز لقب الدوري من الأهلي؟

الذهب

اكتشاف أكبر مخزون ذهب في الكون.. قيمته 700 كوينتيليون دولار| أين يوجد؟

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد