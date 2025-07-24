سعاد صالح : تدخين الحشيش حلال .. وغشاء البكارة جائز ترقيعه

أكدت د. سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أنه يجوز تدخين الحشيش لانه لا يذهب العقل كما هو الحال للخمور ، كما أكدت أنه يجوز ترقيع غشاء البكارة من باب الستر للمسلمة.



أوضحت د.سعاد صالح في لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب في بودكاست السر مع ايمان ابو طالب أن زوجها كان بعيدا كل البعد عن الصلاة والناحية الدينية وكانت له علاقات نسائية كثيرة ، كما أشارت أنه يجوز للرجل اللجوء إلى التعدد الزوجي إذا كان يمتلك هذا الرجل درجة كبيرة من الشهوة.



وفتحت د.سعاد صالح خلال لقائها النار على كل من د. سعد الهلالي والإعلامي ابراهيم عيسى حيث قالت إن د. سعد الهلالي يتحمل وزر ما ينطق به من تصريحات كما أن الإعلامي ابراهيم عيسى ليس له علاقة بالفقه من قريب أو بعيد.



واضافت صالح أن القوامة تسقط عن الرجل إذا أخل بواجباته الزوجية وان النامص والمتنصمة ليسا ملعونين كما يدعي البعض .



