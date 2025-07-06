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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعاد صالح لأشهر مصفف شعر بعد اعتزاله : تبرع بجزء من أموالك .. فيديو

الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
علي مكي

وجهت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر رسالة لأشهر مصفف شعر بعد اعتزاله المهمة قائلة : تمسك بموقفك ولا تنصت لقول الشيطان.

وأضافت سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل فى برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 أن الشيطان عدو الانسان اللدود ويجب عليك أن تتمسك بالتوبة والتى جاءت من عند الله .

وعن الهجوم الشديد على زين بسبب افتتاحه بعد اتجاهه لبيع الملابس من فلوس تصفيف الشعر .. تابعت صالح قائلة : إحنا بنعاني من كلمة حرام وبنفتي على أى حاجه ومش كل حاجة نقول عليها حرام ولازم نسأل علماء الدين   .

وأكدت صالح أن لمس الرجل لشعر المرأة الأجنبية حرام موضحا أن ربنا سيبارك لزين فى ماله ورزقه بعد طاعته لربنا والبعد عن الحرام .

وجهت صالح رسالة لزين قائلة : المفروض تتبرع بجزء من فلوسك لغسل أموالك وربنا إن شاء الله هيباركلك فى عملك  .

سعاد صالح جامعة الأزهر أشهر مصفف شعر

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