سعاد صالح لأشهر مصفف شعر بعد اعتزاله : تبرع بجزء من أموالك .. فيديو

وجهت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر رسالة لأشهر مصفف شعر بعد اعتزاله المهمة قائلة : تمسك بموقفك ولا تنصت لقول الشيطان.

وأضافت سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل فى برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 أن الشيطان عدو الانسان اللدود ويجب عليك أن تتمسك بالتوبة والتى جاءت من عند الله .

وعن الهجوم الشديد على زين بسبب افتتاحه بعد اتجاهه لبيع الملابس من فلوس تصفيف الشعر .. تابعت صالح قائلة : إحنا بنعاني من كلمة حرام وبنفتي على أى حاجه ومش كل حاجة نقول عليها حرام ولازم نسأل علماء الدين .

وأكدت صالح أن لمس الرجل لشعر المرأة الأجنبية حرام موضحا أن ربنا سيبارك لزين فى ماله ورزقه بعد طاعته لربنا والبعد عن الحرام .

وجهت صالح رسالة لزين قائلة : المفروض تتبرع بجزء من فلوسك لغسل أموالك وربنا إن شاء الله هيباركلك فى عملك .