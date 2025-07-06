أشهر مصفف شعر بعد اعتزاله: شغلي حرام وحاولت أعتذر لأسماء جلال

قال أحمد خالد الشهير بزين أشهر مصفف شعر للنجوم بعد اعتزاله المهنه أن لمس شعر الفنانات حرام وسوف يتجه لبيع الملابس .

واضاف زين مع الاعلامية نهال طايل فى برنامج تفاصيل على صدى البلد 2 أن والدته قالتله اختار قرارك وانت عارف الحلال من الحرام .

وتابع زين أنه تعرض للهجوم بسبب الفنانة أسماء جلال على السوشيال ميديا مؤكدا أن قام عدد من المتابعين بأخذ تصريحاته وتحريفها والتى قال فيها انه بيتخيل لمس شعر الفنانة أسماء جلال .

وأوضح زين أنه واجه نقد عشان قولت إن شغلي حرام ونقلوا كلامي غلط .

وأضاف زين أن الشغلانة لقيتها مش طموحة ودورت أشوفها حلال ولا حرام فظهرتلي علامات مؤكدا أن فلوس الفن حرام ومش هرجعله تاني .

وقال زين انه تواصل مع مساعدى الفنانة أسماء جلال قائلا : “حاولت أراضيها ومعرفتش ”

وأكد زين انه قام بالعمل فى سن صغير فى وظائف صعبة في كافيه ومقاولات .