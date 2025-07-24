قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف القعيد يدعو إلى مبادرة قومية لمحو الأمية في مصر
صديقه العزيز.. ترامب ينعى هوجان بطل المصارعة الحرة
كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية
فاتورة الملايين.. كيف أنفق ترامب على احتفالات ميلاده وفق وثائق "ذا هيل"
المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد
إدخال المساعدات إلى غزة .. ترحيب عمالي بتحركات مصر لدعم الشعب الفلسطيني
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
سام مرسي ينتقل رسميًا إلى نادي الكويت في صفقة بارزة
ويتكوف بشأن مفاوضات غزة: مؤسف تصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية
بوفون ينتصر قضائيًا على باريس سان جيرمان | تفاصيل مثيرة
بعد تداول سفرها للخارج للعلاج.. صورة جديدة لـ أنغام في المستشفى
رحيل المصارع الشهير .. الشرطة الأمريكية تكشف سبب وفاة هوجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
آية التيجي

رغم أن غسل الدجاج النيء قبل الطهي يُعد عادة شائعة في الكثير من المطابخ حول العالم، إلا أن الخبراء يحذرون من خطورة هذا السلوك، مؤكدين أنه قد يتسبب في نشر البكتيريا الضارة بدلًا من التخلص منها.

غسل الدجاج لا ينظف... بل يلوث

وأوضحت الدكتورة بولينا كولاش، الأستاذة المساعدة بقسم الصحة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، أن غسل الدجاج تحت الماء لا يقتل البكتيريا، بل يساعد على انتشارها في محيط المطبخ.

وتقول كولاش إن الدجاج النيء غالبًا ما يحتوي على بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والعطيفة، وهي من أبرز مسببات التسمم الغذائي، وفقا لما نشر في موقع Gazeta.ru.

وأضافت كولاش، إلى أن الماء الجاري لا يزيل هذه البكتيريا، بل يدفعها إلى الانتشار عبر الرذاذ المتناثر لمسافة قد تصل إلى 80 سنتيمترًا من مكان الغسل، ما يلوث الحوض، الطاولة، الأواني وحتى الطعام المجاور.

غسل الدجاج تحت الماء الجاري

الحل الوحيد: الحرارة العالية

وبحسب الخبيرة، الحرارة هي الوسيلة الفعالة الوحيدة للقضاء على البكتيريا، حيث يجب طهي الدجاج على درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.
أما غسل الدجاج بالماء، فهو يمنح شعورًا زائفًا بالنظافة، بينما يُضاعف في الواقع من خطر التسمم الغذائي، خاصة إذا لم يتم تعقيم أدوات وأسطح المطبخ بعد ذلك بدقة.

غسل الدجاج تحت الماء الجاري

نصائح ذهبية للتعامل مع الدجاج النيء بأمان

ـ لا تغسل الدجاج قبل الطهي. اطهه مباشرة باستخدام السلق أو القلي أو الشواء.

ـ تأكد من أن اللحم نضج تمامًا، ويصبح لونه أبيض خالٍ من البقع الوردية.

ـ نظّف أدوات التقطيع والسكاكين بالماء الساخن والصابون أو محلول معقم بعد الاستخدام.

ـ تجنّب ملامسة الدجاج النيء لأي أطعمة أخرى، خصوصًا الخضراوات والفواكه والسلطات.

غسل الدجاج تحت الماء الجاري

عادة قد تبدو بريئة... لكنها خطيرة

في الختام، تؤكد الدراسات، أن التسمم الغذائي لا يرتبط دائمًا بالأكل من الخارج، بل قد يبدأ من مطبخك المنزلي بسبب ممارسات خاطئة.

والأستغناء عن غسل الدجاج قبل الطهي ليس فقط سلوكًا آمنًا، بل خطوة ذكية نحو حماية صحة أسرتك، لأن الوعي هو أول خطوة نحو الوقاية.

الدجاج الدجاج النيء غسل الدجاج النيء غسل الدجاج السالمونيلا بكتيريا العطيفة التسمم الغذائي مسببات التسمم الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

أسباب غير متوقعة.. لماذا يصعب تشخيص الاكتئاب في الشيخوخة؟

أسباب غير متوقعة.. لماذا يصعب تشخيص الاكتئاب في الشيخوخة؟

الدوري المصري

بعد قرار المحكمة الرياضية.. هل يسحب بيراميدز لقب الدوري من الأهلي؟

الذهب

اكتشاف أكبر مخزون ذهب في الكون.. قيمته 700 كوينتيليون دولار| أين يوجد؟

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد