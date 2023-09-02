منطقة الإسكندرية الأزهرية : بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من السبت الموافق 2023/9/2 م، حتى الخميس الموافق 2023/9/14.

وأوضح الشيخ خميس محمد أحمد ، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحًا للطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وهي:



1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%.

3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م.

4- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م.

وأضاف رئيس المنطقة أنَّ التقديم يتم وفقا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية هي:

1- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.

2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.

3- تقديم أصل شهادة الميلاد.