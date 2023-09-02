منطقة الإسكندرية الأزهرية : بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024م، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من السبت الموافق 2023/9/2 م، حتى الخميس الموافق 2023/9/14.
وأوضح الشيخ خميس محمد أحمد ، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحًا للطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وهي:
1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.
2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%.
3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م.
4- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م.
وأضاف رئيس المنطقة أنَّ التقديم يتم وفقا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية هي:
1- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.
3- تقديم أصل شهادة الميلاد.