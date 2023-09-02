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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يحيي حفلا فى الإسكندرية.. 30 سبتمبر

محمد حماقى
محمد حماقى

يحيى الفنان محمد حماقى حفلا غنائيا يوم 30 سبتمبر الحالى فى مدينة الإسكندرية وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وقد طرح محمد حماقى أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حماقي يحيى حفلا بمهرجان قرطاج

وأحيا حماقي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.

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