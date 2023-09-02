محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وذكرت المحافظة في بيان أن مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، ستنفذ بالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الجاري.
وهذه القوافل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: يومي (٣-٤ سبتمبر) قافلة طبية بوحدة صحية بنجر ١٤ بنطاق مركز ومدينة برج العرب ،وتقام أيضًا يومي (٥-٦ سبتمبر) قافلة طبية بمدرسة بنجر ١٥ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي (١٢-١٣سبتمبر) قافلة طبية بوحده صحية الوفاء بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (١٧-١٨سبتمبر) قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق حي العجمي، ويومي (١٩-٢٠سبتمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو ٢١بنطاق حي العجمي أما يومي (٢٤-٢٥ سبتمبر) قافلة بوحده صحية النهضة بنطاق حي برج العرب.