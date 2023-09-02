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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي بحفل فريق المربع الأردني

صدى البلد

اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء أمس الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة العشرون من مهرجان الصيف الدولي، حيث أحيا فريق "المربع" الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير.

استهل فريق "المربع" حفل الختام معربين عن سعادتهم بتواجدهم ببلدهم الثاني مصر ومشاركتهم بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، وقدم الفريق باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور أبرزها "ورد" و "مليون ميل" و "أغانيك" و "مختلفين" و "شمس" و "ما عندك خبر" و " بيبان" و "عاشق".

وقد لاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مدار شهر استمتع فيه محبي الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف، وقد شهدت الفعاليات تنوعًا ملحوظًا بين العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والورش الفنية.

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حفلات متنوعة

 

جدير بالذكر أن فريق مسار إجباري قد افتتح فعاليات المهرجان لهذه الدورة يوم الخميس الثالث أغسطس بحفل شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، وقدّم المهرجان هذا العام حفلات متنوعة لعدد من أبرز الأسماء على الساحة الفنية من بينها: عمر خيرت وهاني شنودة وعلي الحجار وهشام عباس وأبو وكذلك حفلات لفرق: المولوية وسماعي وطبلة الست وأندروميدا وغيرهم.

كما قام المهرجان بعرض عدد من المسرحيات أبرزها: طقوس الإشارات والتحولات، وأنا كارمن، ويا إحنا يا شيكسبير، ولتشجيع الأجيال الجديدة واكتشاف المواهب الفنية قدَّم المهرجان هذا العام ورشًا فنية عن: حرفة التمثيل المسرحي، وكتابة الأغنية، وعلاقة الممثل بالمخرج، وأساسيات الإنتاج السينمائي.

مكتبة الاسكندرية مهرجان الصيف المربع مسار إجباري

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