رفيق درب كاظم الساهر|من هو الشاعر العراقي كريم العراقي الذي رحل اليوم؟

أعلن عارف الساعدي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في أحد مستشفيات أبو ظبي اليوم الجمعة.

ولد كريم العراقي في بغداد عام 1955، وبدأ مسيرته الشعرية في سن مبكرة، وكتب العديد من القصائد الغنائية التي غناها كبار المطربين العراقيين والعرب، مثل كاظم الساهر، وأصالة، ومحمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وغيرهم.

حصل العراقي على العديد من الجوائز عن أعماله الشعرية، منها جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي عام 2019.

وعبر العديد من الفنانين والمثقفين العراقيين والعرب عن حزنهم لرحيل الشاعر كريم العراقي، مؤكدين على دوره الكبير في إثراء الساحة الفنية والثقافية العربية.

يذكر أن العراقي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصابته بمرض السرطان، وخضع لعملية جراحية في دبي لإزالة ورم سرطاني من بطنه.

وعبر الكثير من العراقيين عن حزنهم لرحيل شاعرهم الذي ساهم في نشر الثقافة العراقية والعربية في العالم.

كريم العراقي.. مسيرة شعرية

بدأ كريم العراقي مسيرته الشعرية في سن مبكرة، حيث نشر أول قصائده في مجلات عراقية عديدة في سن المراهقة. وسرعان ما أصبح أحد أبرز الشعراء الشباب في العراق، وبدأ في كتابة الأغاني للفنانين العراقيين.

في عام 1987، تعرف كريم العراقي على الفنان كاظم الساهر، وبدأت بينهما علاقة صداقة وتعاون فني استمر لعقود. كتب العراقي العديد من أشهر أغاني الساهر، منها "ناس وناس"، و"معلم على الصدمات كلبي"، و"أفرح ولا تحرموني منه"، و"احبيني بلا حدود"، وغيرها.

كما كتب العراقي للعديد من الفنانين العراقيين والعرب الآخرين، مثل أصالة نصري، ومحمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وديانا حداد، وفضل شاكر، وعمر العبدلات، وآخرين.

إنجازاته

حصل كريم العراقي على العديد من الجوائز عن أعماله الشعرية، منها:

جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي عام 2019.

جائزة الدولة العراقية للإبداع الفني عام 1995.

جائزة التميز الثقافي العراقي عام 2005.

جائزة الشرف من جامعة بغداد عام 2015.

أثره الفني والثقافي

ترك كريم العراقي بصمة واضحة على الساحة الفنية والثقافية العربية، حيث ساهم في إثراء الشعر الغنائي العربي بأعماله المميزة. كما كان له دور مهم في نشر الثقافة العراقية والعربية في العالم.