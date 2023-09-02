وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي وتُكرم عددًا من الرواد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي، والتي تستمر حتى يوم 8 سبتمبر الجاري.



حيث كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، عددًا من الشخصيات العربية والإفريقية والدُولية، تتويجًا لإسهاماتهم البناءة في مجالات العمل الإبداعي المسرحي، حيث شملت قائمة المكرمين: " الدكتور جلال حافظ "مصر"، السلطان البازعي "السعودية"، الكاتب عواد علي "العراق"، الكاتبة Asiimwe Debora "أوغندا"، المخرج ناصر عبد المنعم "مصر"، المهندس حازم شبل "مصر"، الممثل Giles Foreman "إنجلترا"، الدكتور محمد العامري "الإمارات"، المخرج خالد جلال "مصر".



كما حرصت وزيرة الثقافة، على التكريم الخاص لاسم الناقدة الراحلة، رنا أبو العلا، التي رحلت عن دنيانا منذ أيام، وتسلم التكريم والدتها وشقيقتها.

حياة المجتمعات



وخلال كلمته، أكد الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، أهمية المسرح والمسرح التجريبي في حياة المجتمعات، وقدرته على التجسيد الأوضح لمختلف التنظيمات الاجتماعية، ومراحل تطورها، وأهم ملامح التغيير التي تطرأ عليها، معبرًا خلالها عن الاتجاهات المعرفية المتعددة، وكذلك قدرته واستهدافه التأثير البناء والإيجابي على الفرد المتلقي لفن المسرح، وبما يجسده من قدرة كبيرة على معالجة مختلف القضايا الاجتماعية حولنا.

كما وجه مهران، الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها واهتمامها الكبير بتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق بقيمة مصر وريادتها الثقافية والفنية.

استهل حفل افتتاح المهرجان -والذي قدمه السيناريست مدحت العدل، وأخرجه أحمد البوهي-، بالسلام الوطني، كما شهد الحفل عرضًا تقنيًا فنيًا، تضمن مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة.

كما حرصت وزيرة الثقافة، على حضور العرض المسرحى "تشارلي"، الذي تم تقديمه ضمن برنامج الاحتفال، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بطولة محمد فهيم فى دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانًا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد.

يشارك في المهرجان هذا العام 19عرضًا محليا ودوليا، وتُقام العروض المسرحية للمهرجان، على 11 مسرحًا من مسارح الدولة، هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي.