بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، معبد "بن عزرا" اليوم الخميس، وهو أحد أقدم وأهم المعابد اليهودية في مصر، بعد إجراء أعمال ترميم شاملة عليه.

وصرح وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بأن المعبد يُعتبر أحد أهم المعابد اليهودية في مصر وأحد أقدمها، حيث يحتوي على مجموعة قيمة من الكتب والمخطوطات المتعلقة بتقاليد وعادات اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر.

وثائق الجنيزا

وأضاف الوزير أن المعبد يضم ما يُعرف بـ "الجنيزا"، وهي مجموعة من الكتب والمخطوطات والوثائق الخاصة بالجالية اليهودية في مصر، وتُعد ذات أهمية كبيرة للباحثين والمهتمين بدراسة الحياة الاجتماعية لليهود في مصر.

وأوضح أن المعبد يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، حيث يُنسب إلى إبراهام بن عزرا، وتم إعادة بنائه في القرن التاسع عشر. يتميز المعبد بتصميمه المستطيل الذي يغطي مساحة تقدر بحوالي 3500 متر مربع، وتتميز واجهاته بالبساطة وعدم وجود زخارف، ويتبع تصميمه الداخلي الطراز "البازيليكي".

أهم معبد يهودي

يقع معبد بن عزرا داخل حصن "بابليون" الأثري في القاهرة، ويعتبر أقدم معبد يهودي في مصر والشرق الأوسط وفقًا لمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر.

يتألف المعبد من طابقين، حيث يُخصص الطابق الأول للرجال والطابق الثاني للنساء، ويحتوي على منصة الوعظ في المنتصف حيث يتم قراءة التوراة، ويوجد على منصة مرتفعة في الشرق تابوت العهد الذي يحتوي على لفائف التوراة، ويغطيه باب منقوش وستار من الداخل.