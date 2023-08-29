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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"جائزة الكتاب الأمريكي" للشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة|تفاصيل

صدى البلد

حاز الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة على "جائزة الكِتاب الأمريكي" في دورتها الرابعة والأربعين، التي تمنحها مؤسسة "The Before Columbus"، في ولاية كاليفورنيا، وذلك عن مجموعته "أشياء قد تجدها مخبّأة في أُذني: قصائد من غزة"، الصادرة عن دار "City lights" الأمريكية.

ونشر موقع الجائزة بياناً جاء فيه، "يكتب أبو توهة عن حياته تحت الحصار في غزّة، أوّلاً كطفل، ثم كأب شاب. لقد نجا من أربع هجمات عسكرية، وهو يشهد على دورة طاحنة من الدمار والاعتداء. ورغم ذلك، فإنّ شعره مستوحى من إنسانية عميقة".

أضاف: "القصيدة مفعمة برائحة الشاي، والورود المتفتّحة، ومنظر البحر عند غروب الشمس. إذ يولد الأطفال، وتستمر العائلات في التقاليد، ويلتحق الطلاب بالجامعات، وتنهض المكتبات من تحت الأنقاض، بينما يواصل الفلسطينيون حياتهم، ويخلقون الجمال ويجدون طرقاً جديدة للبقاء على قيد الحياة".

واعتبرت إدارة الجائزة أن "هذه القصائد تنبثق من تجربة النضوج والعيش في عزلة مستمرة، وغالباً ما تتعرّض لهجوم مباشر مثل غزّة نفسها، فهي مليئة بالأنقاض والخطر الدائم المتمثّل بطائرات المراقبة من دون طيار، التي تراقب شعباً غير مرحّب به في أرضه".

وتمنح "مؤسّسة ما قبل كولومبوس" الفائزين جوائزها "تقديراً للتجارب التي تعبّر عن تنوّع المجتمع الأدبي في الولايات المتحدة". ويُقام حفل تكريم الفائزين في الأوّل من أكتوبر في "قاعة كوريت"، مكتبة مدينة سان فرانسيسكو.

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شاعر زائر

 

مصعب أبو توهة، هو شاعر وكاتب قصّة قصيرة، وكاتب مقالات صحفية، مولود في غزة. يكتب باللغتين العربية والإنجليزية. أسّس عام 2017 "مكتبة إدوارد سعيد" العامة في غزة. نشر قصائده في مجلات شعرية متخصّصة، وكان شاعراً زائراً في قسم الأدب المقارن في "جامعة هارفارد" الأميركية بين عامَي 2019 و 2020.

كما نال جائزة "فئة الإبداع" ضمن "جوائز كُتّاب فلسطين" في لندن عام 2022، وحلّ في القائمة النهائية لـ"جوائز حلقة نقّاد الكتب" الأميركيين في فبراير 2023.

 

شهادات

 

ونشر موقع الجائزة ما كتبه الشاعر الإيراني الأمريكي كافيه أكبر عن عمل أبو توهة، "ليس بالأمر العظيم أن نقول شيئاً معقّداً بطريقة معقّدة، ولكن هنا شاعر يقول ذلك بوضوح "في غزة البعض منا لا يمكن أن يموت تماماً". ثم "هكذا نجونا". إنه شعر من أعلى المستويات."

وقالت الشاعرة والروائية الفلسطينية الأمريكية نعومي شهاب ناي،"قصائد أبو توهة تُحطّم قلبي وتوقظه في الوقت نفسه. أشعر أنّني كنت أنتظر عمله طوال حياتي".

واعتبرت الشاعرة الأمريكية ماري كار أنه "على الرغم من أن الديوان الشعري تمّ تشكيله في المشهد القاتم لغزة، لكنه يستحضر إشراقاً يردّد أصداء الشاعرَين البولندي تشيسلاف ميلوش والهندي كابير. هذه القصائد مثل الزهور التي تنمو من حفر القنابل، وأبو توهة موهبة مدهشة للاحتفاء بها".

 

جائزة الكتاب الأمريكي

 

منذ إطلاقها عام 1978 وتقديمها بعد عامين، حصل على "جائزةَ الكتاب الأمريكي" عدد من الكُتّاب المكرّسين والمعروفين، إلى جانب مؤلِّفين عن أعمالهم الأُولى، وحصل عام 2022 على الجائزة كلّ من الروائية أيانا لويد بانو من ترينيداد وتوباغو، المقيمة في لندن.

كما فاز بالجائزة الكاتب إدغار غوميز، المولود في فلوريدا وله جذور من نيكاراغوا وبورتوريكو، وأستاذة التاريخ والدراسات الأمريكية الأفريقية، الباحثة الأمريكية من أصل مكسيكي، كيلي ليتل هيرنانديز، والشاعر الأمريكي إيفريت أوغلاند.

وعادت "جائزة الإنجاز مدى الحياة"، إلى الشاعرة وكاتبة المذكّرات الأمريكية من أصل صيني ماكسين هونج كينغستون، و"جائزة مناهضة الرقابة" إلى الكاتبة والباحثة الأمريكية نيتا سي كروفورد، و"جائزة والتر وليليان لوينفيلز للنقد" إلى الناشطة والكاتبة الأمريكية من أصل أفريقي بيل هوكس.

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