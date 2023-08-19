عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن سلسلة آفاق عالمية|«ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام».. جديد قصور الثقافة

صدى البلد

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت" ضمن سلسلة آفاق عالمية التي تصدر برئاسة تحرير د. أنور إبراهيم.

الكتاب لمجموعة من المؤلفين الروس وترجمة أماني التفتازاني، وقام بمراجعته وتقديمه د. أبو الحسن بكري.

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل العالم من العثور على قبر كليوباترا |تفاصيل

ماتت وحيدة داخل دار للمسنين.. رحيل الرسامة السورية ليلى نصير بعد سنوات من مناصرة القضية الفلسطينية

وزيرة الثقافة تصدر قرار تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي

أشبه بحكايات إسماعيل يس.. اكتشاف عقد بيع مدينة تركية يعود عمره إلى 3800عام

اكتشافه يدعم نظرية التطور|10 معلومات عن حوت عاش بمصر منذ 41 مليون عامًا

سهرة فنية لقصور الثقافة بالغربية على أنغام كفر الزيات للموسيقى العربية

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا"

أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشاعر والمترجم مدحت طه حسن

وفاة الشاعر مدحت طه بعد صراع مع المرض

آداب المصري القديم

يتناول الكتاب مجموعة الآداب التي قرأها المصري القديم من قصص وروايات؛ وجاء بالكتاب الذي يحمل غلافه صورة الملك أخناتون:
"من المستحيل أن يخلو أي من المتاحف الكبرى سواء في أوروبا أو أمريكا من أي من هذه القصـص أو تلك الروايات أو الأشعار المصرية، سواء المعروضة أو المحفوظة عندهم في مخازنهم.

ونفخر في رابطتنا بمتحفي الأرميتاج وكذلك في متحف موسكو للفنون الجميلة عن حق، باقتناء مجموعة كاملة من تلك النماذج من الطراز الأول.

تكونت لدينا دراية كاملة بالطريقة والكيفية التي عاش بها المصريون القدماء في وادي النيل قبلنا بعدة قرون، وذلك من خلال زيارة منازلهم ومعابدهم التي عثر عليها في مكان مدنهم القديمة.

هذه الدراية تمكننا أيضا من الاطلاع على الآداب التي قرأها المصري القديم والمتمثلة في القصص والروايات التي عُثر عليها أثناء أعمال التنقيب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل .. استقالة أحمد مرتضى منصور من نادي الزمالك

استقالات بالجملة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

السعودية .. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز

بعد أزمة الممثلة الإفريقية| فيلم جديد عن كليوباترا يثير الجدل.. لن تتخيل جنسية البطلة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل العالم من العثور على قبر كليوباترا |تفاصيل

ماتت وحيدة داخل دار للمسنين.. رحيل الرسامة السورية ليلى نصير بعد سنوات من مناصرة القضية الفلسطينية

وزيرة الثقافة تصدر قرار تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي

أشبه بحكايات إسماعيل يس.. اكتشاف عقد بيع مدينة تركية يعود عمره إلى 3800عام

اكتشافه يدعم نظرية التطور|10 معلومات عن حوت عاش بمصر منذ 41 مليون عامًا

سهرة فنية لقصور الثقافة بالغربية على أنغام كفر الزيات للموسيقى العربية

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا"

أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات

ترشيحاتنا

ارتفعت الجرائم في مقاطعتها.. ترامب يهاجم المدعية فاني ويليس

مشاكل كثيرة.. سر الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة الزمالك

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة لـ صدى البلد: مشاريع استثمارية ضخمة بمصر قريبا

بعد غياب 12 عاما .. عمرو دياب يتألق فى حفل لبنان

شخص يعتدى على شقيقته بالضرب فى الشارع .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

استقالة جماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك .. رسمياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود؟

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ