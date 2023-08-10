عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشاعر والمترجم مدحت طه حسن

صدى البلد

توفي الشاعر والمترجم الدكتور مدحت طه حسن بعد صراع مطول مع المرض. 

وُلد الدكتور مدحت طه حسن في مصر عام 1956، وكان يعمل كشاعر ومترجم وناقد أدبي. 

تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس وكان يُمارس الكتابة والترجمة الأدبية بجانب مهنته في الطب.

قدم الدكتور مدحت طه حسن ترجمات لأعمال عدة من الكتاب العالميين، مثل "الطفل الخامس" للكاتبة الحائزة على جائزة نوبل دوريس ليسنج، و"قلب الظلام" للكاتب جوزيف كونراد.

كما كتب الدكتور مدحت طه حسن العديد من القصائد المترجمة والأعمال الأدبية الأخرى، ولديه رواية واحدة نُشرت عام 2015 تحت عنوان "السير على الأطراف"، وهي تصنيف ذاتي يتناول قصة حياته.

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات إقامة أسبوع "عاصمة الثقافة"

مذكرات سعد زغلول.. 25% تخفيضات بمعرض رأس البر للكتاب

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

محبوبة زاهي حواس.. اكتشاف رأسين منحوتين لـ أفروديت وديونيسوس بتركيا|تفاصيل

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

بالفلكلور السكندري والنوبي والشرقاوي.. قصور الثقافة تواصل حضورها اللافت بمهرجان العلمين

تحدثت العبرية.. 10 أسرار مجهولة عن الملكة كليوباترا| رقم 2 ستبهرك

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

العثور على حذاء لسيدة عمره 1500 عام يحمل رسالة جميلة باليونانية| تعرف عليها

صدمة عالمية.. اليونسكو تحذر من انقراض مدينة البندقية التاريخية|تفاصيل

أعمال مدحت طه حسن

صدر للشاعر مدحت طه حسن ديوانين، الأول بعنوان "السكون والصدى" عام 2007، والثاني بعنوان "أسئلة تراود الغفلة" عام 2018. كان لديه العديد من الأعمال الأخرى خلال رحلته الأدبية التي استمرت لأكثر من أربعين عامًا، إلا أن العديد منها لم يتم نشره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات إقامة أسبوع "عاصمة الثقافة"

مذكرات سعد زغلول.. 25% تخفيضات بمعرض رأس البر للكتاب

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

محبوبة زاهي حواس.. اكتشاف رأسين منحوتين لـ أفروديت وديونيسوس بتركيا|تفاصيل

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

بالفلكلور السكندري والنوبي والشرقاوي.. قصور الثقافة تواصل حضورها اللافت بمهرجان العلمين

تحدثت العبرية.. 10 أسرار مجهولة عن الملكة كليوباترا| رقم 2 ستبهرك

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

ترشيحاتنا

ملكية المباني ومنع النصب.. تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات ومزايا للمواطنين

رحلة تاريخية.. رجل عمره 80 سنة يسافر للفضاء برفقة فتاة صغيرة

أثار تفاعلاً على السوشيال ميديا.. ما حقيقة تصريح وليد الركراكي عن الأهلي؟

انطلاق قمة دول غرب أفريقيا «إيكواس» لمناقشة أزمة النيجر

وزير الطيران: نطبق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق بمطار القاهرة الدولي

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لـ "صدى البلد": ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

فيديو

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ