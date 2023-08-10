بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الشاعر والمترجم مدحت طه حسن

توفي الشاعر والمترجم الدكتور مدحت طه حسن بعد صراع مطول مع المرض.

وُلد الدكتور مدحت طه حسن في مصر عام 1956، وكان يعمل كشاعر ومترجم وناقد أدبي.

تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس وكان يُمارس الكتابة والترجمة الأدبية بجانب مهنته في الطب.

قدم الدكتور مدحت طه حسن ترجمات لأعمال عدة من الكتاب العالميين، مثل "الطفل الخامس" للكاتبة الحائزة على جائزة نوبل دوريس ليسنج، و"قلب الظلام" للكاتب جوزيف كونراد.

كما كتب الدكتور مدحت طه حسن العديد من القصائد المترجمة والأعمال الأدبية الأخرى، ولديه رواية واحدة نُشرت عام 2015 تحت عنوان "السير على الأطراف"، وهي تصنيف ذاتي يتناول قصة حياته.

أعمال مدحت طه حسن

صدر للشاعر مدحت طه حسن ديوانين، الأول بعنوان "السكون والصدى" عام 2007، والثاني بعنوان "أسئلة تراود الغفلة" عام 2018. كان لديه العديد من الأعمال الأخرى خلال رحلته الأدبية التي استمرت لأكثر من أربعين عامًا، إلا أن العديد منها لم يتم نشره.