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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

أثينا - اليونان
أثينا - اليونان

تعطي الحكومة اليونانية أهمية كبيرة للمواقع الثقافية في البلاد، حيث يعتمد اقتصاد اليونان بشكل كبير على السياحة في المواقع الأثرية، وبشكل خاص موقع الأكروبوليس التاريخي، الذي يُعَدّ الأشهر في اليونان ومدرجًا على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أرت نيوز" الأميركية، قام أكثر من 3 ملايين شخص بزيارة الأكروبوليس في عام 2022، بمتوسط 23 ألف زائر يوميًا، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار الموقع إلى 20 ألف زائر يوميًا خلال هذا الصيف.

عدد محدود 
 

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة اليونانية مؤخرا أن الزيارات إلى موقع الأكروبوليس ستقتصر على عدد محدد وتوقيت محدد، دون تحديد المدة التي يمكن للزوار قضائها داخل الموقع، وعادة ما تستغرق حوالي 45 دقيقة داخل الأكروبوليس.

وأوضحت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، في مقابلة مع وكالة الأسوشيتد برس، أن تجربة تحديد أوقات الدخول وعدد الزوار ستبدأ اعتبارًا من 4 سبتمبر 2023، وسيصبح هذا الإجراء دائمًا في الأول من أبريل 2024.

ضوابط جديدة

 

وأكدت ميندوني أن "الضوابط الجديدة ضرورية لتجنب الازدحامات، حيث كانت الأكروبوليس تستقبل يوميًا ما يصل إلى 23 ألف زائر، ومعظمهم يأتون ضمن مجموعات سياحية كبيرة قبل الظهر، بالإضافة إلى زوار السفن السياحية".

وأضافت أن "الإجراءات المتخذة ستساهم في حماية هذا الموقع الهام، وهو الأمر الأساسي بالنسبة لنا، وتعزيز تجربة الزوار داخل الموقع".

وصفت ميندوني الإقبال على الموقع بأنه ضخم، وقالت: "من الواضح أن السياحة في بلادنا مرغوبة فيها، ولكن يجب علينا أن نكون حذرين لعدم التأثير سلبًا على المعالم الثقافية بسبب السياحة المفرطة"

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تأثير بيئي 

 

وتواجه أثينا أيضًا قلقًا متزايداً يتعلق بالتأثير البيئي للسياحة الجماعية والضغط الذي يمكن أن يفرضه الزوار على المواقع الثقافية الهامة. ولهذا السبب، تعمل الحكومة اليونانية على تنفيذ سلسلة من الإجراءات للحفاظ على المواقع الثقافية وتحسين تجربة الزوار. تشمل هذه الإجراءات:

 

1- تحديد عدد الزوار: تم تحديد حد أقصى لعدد الزوار الذين يمكن دخول المواقع الثقافية في وقت واحد. يهدف ذلك إلى تقليل الازدحام والحفاظ على سلامة الموقع.

 

2- توزيع الزوار على مدار اليوم:  تم تنظيم الزيارات بحيث يتم توزيع الزوار على فترات زمنية محددة. يساعد ذلك في تجنب التزاحم الزمني وتقليل الضغط على الموقع.

 

3- حجز التذاكر المسبق: يتم تشجيع الزوار على حجز تذاكرهم مسبقًا عبر الإنترنت. هذا يساعد في تنظيم زيارات الزوار وتفادي الاكتظاظ في نقاط البيع.

 

4- توجيه الزوار: يقوم موظفو الموقع بتوجيه الزوار وتوفير معلومات حول الموقع والتاريخ والثقافة المحيطة. يهدف ذلك إلى تحسين تجربة الزوار وضمان أن يتم الاستفادة الكاملة من الموقع.

 

5- توسيع البنية التحتية: تعمل الحكومة اليونانية على تحسين البنية التحتية المحيطة بالمواقع الثقافية، بما في ذلك تطوير وسائل النقل وتوفير وسائل راحة للزوار.

 

وتسعى الحكومة اليونانية إلى الحفاظ على المواقع الثقافية الهامة وتوفير تجربة سياحية ممتعة وثقافية للزوار، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الثقافة والتاريخ الغني لليونان وتجنب التأثير السلبي على المواقع الثقافية نتيجة للسياحة المفرطة.

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